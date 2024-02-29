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Instagram Reels Seslendirme Yapma Rehberi

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Günümüzde birçok kullanıcı Instagram uygulamasında video paylaşıyor. Platform bu dikey formatta çekilmiş videolara 'Reels' adını veriyor. Blog düzenleyenler, bilgi içeriği hazırlayanlar, yemek tarifleri sunanlar kısacası birçok kişi Reels videoları paylaşıyor. Peki Instagram Reels videolarında seslendirme nasıl yapılır? İşte karşınızda detaylı Instagram Reels seslendirme yapma rehberimiz...

Günümüzde birçok kullanıcı Instagram uygulamasında video paylaşıyor. Platform bu dikey formatta çekilmiş videolara "Reels" adını veriyor. Blog düzenleyenler, bilgi içeriği hazırlayanlar, yemek tarifleri sunanlar kısacası birçok kişi Reels videoları paylaşıyor. Peki Instagram Reels videolarında seslendirme nasıl yapılır? İşte karşınızda detaylı Instagram Reels seslendirme yapma rehberimiz…

Instagram Reels videolarına seslendirme nasıl yapılır? Instagram Reels seslendirme yapma rehberi [2024]

Instagram keşfet artık neredeyse tamamen Reels videoları ile doluyor. Bununla beraber birçok kullanıcı yemek tariflerinden kombin videolarına ve hatta günlük vloglarını dahi Reels formatında çekip paylaşıyor. Peki Instagram videolarına seslendirme nasıl yapılır? İşte sizin için hazırladığımız rehberimiz:

Instagram profil sekmenize giderek veya uygulamanın alt tarafında yer alan "Artı (+)" butonuna basın.

Açılan sekmeden "Reels" sekmesine geçin.

Bu adımda ister yeni video çekin isterseniz de "Film Rulosu" veya "Galeri" uygulamalarında yer alan bir videoyu seçin.

Açılan yeni arayüz sizin video düzenleme aracınız.

Arayüzün alt tarafında "Düzenle, Klipler Ekle, Metin vb." seçenekler yer alacak. Bu kısımda "Seslendirme" sekmesine tıklayın ve sesinizi kaydedin.

Ardından düzenleme arayüzünde ses kliplerinin yerlerini ayarlayın ve işleminiz tamam. Artık videonuz seslendirilmiş bir şekilde hazır.

Silinen rehberi geri getirme nasıl yapılır?

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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