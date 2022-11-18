Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Instagram dondurma işlemi sosyal medyaya ara vermek isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce sizlerle paylaştığımız Instagram hesap silme işleminin geri dönüşü olmayan yapısının aksine Instagram hesap dondurma linki sayesinde günümüzün en popüler sosyal medya platformunda hesabınızı silmek yerine dondurarak bir süreliğine ara verebiliyorsunuz.

Instagram dondurma işleminin detayları

Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak, başta da söylediğimiz gibi sosyal medyayı artık samimi bulmayan ve hesapların silinmesi gerektiğini savunan bir kitle bulunuyor. Eğer sosyal medyaya tamamen veda etmeden kafa dinlemek istiyorsanız, bu rehberimizden yararlanabilirsiniz.

Nasıl yapılır? sorusunun cevabına geçmeden önce hesabınızı geçici olarak kapattığınızda / dondurduğunuzda neler olacağından bahsedelim;

"Fotoğraflarınız, yorumlarınız, beğenileriniz ve tahmin edebileceğiniz gibi profiliniz gizleniyor, ancak silinmiyor. Yani, tekrar giriş yaptığınızda kaldığı yerden Instagram hesabınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz."

Instagram hesap dondurma linki 2022

Bu işlemi mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün değil. Bunun için bir bilgisayara daha doğrusu internet tarayıcısına ihtiyaç var. Eğer bilgisayara sahip değilseniz, mobil cihazınızın tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Instagram hesap dondurma linki: instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Instagram hesap dondurma linkine tıklayanlar doğrudan 3. aşamaya geçiş yapabilir. Eğer adım adım gitmek istiyorsanız yapmanız gerekenler şu şekilde;

1 – instagram.com adresinden hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Profil" sayfasına geçiş yapıyor ve kullanıcı adınının yanındaki "Profili Düzenle" seçeneğine tıklıyoruz.

2 – Açılan sayfanın sağ alt kısmında yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıyoruz.

3 – Hesabını Geçici Olarak Kapat sayfasında "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuna cevap vermeniz ve işlemi devam etmek için şifrenizi girmeniz isteniyor. Sunulan seçenekler arasından bir cevabı seçebilir veya doğrudan "Ara vermek istiyorum" cevabını seçebilirsiniz.

Şifreyi girdikten sonra "Hesabı Geçici Olarak Kapat" seçeneğine tıklamanız Instagram hesap dondurma işlemi için yeterli olacak. Artık profiliniz Instagram'da görünmüyor ve siz yeniden giriş yapana kadar kimse sizi görmeyecek.

Hesabınızı tekrar aktif hale getirdiğinizde fotoğraflarınız hemen gelmeyebilir veya eksik bir şekilde gelmiş olabilir. Bu konuda telaşa kapılmanıza gerek yok, fotoğraflarınız bir süre sonra eksiksiz bir şekilde yerine gelecektir. Bu işlemi 7 gün içerisinde bir kez gerçekleştirebileceğinizi belirtmek isteriz.

Aynı zamanda dondurduğunuz hesabı geri açmanız için 3 saat beklemeniz gerekiyor.

Instagram hesap silme – Instagram hesap kapatma

Örnek ile açıklamak gerekirse: Instagram hesabınızı aktif hale getirdiğinizde, tekrar dondurmak için 7 gün yani 1 hafta geçmesi gerekiyor. Bu rehber ihtiyacınızı karşıladı mı? Sosyal medyaya neden ara vermeyi tercih ettiniz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.