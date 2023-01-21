İlk küçük modüler nükleer reaktör için onay çıktı!

Enerji üretimi dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında geliyor. Enerji, fosil yakıtlardan sağlanabildiği gibi yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla da önemli ölçüde enerji üretimi yapılabiliyor. Enerjinin bir diğer kaynağı ise nükleer santraller.

ABD nükleer enerji konusunda yeni adımlar atıyor

Günümüzde birçok ülke enerjisinin bir kısmını nükleer santrallerden sağlıyor. ABD'de de bu ülkelerin başında geliyor. Ülkede şimdi ise yeni bir tür nükleer reaktör için izin çıkmış durumda. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, ABD'nin ilk küçük modüler nükleer reaktörünün tasarımını onayladı.

ABD Enerji Bakanlığı, yeni onaylanan nükleer santral tasarımını, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak için yeni bir temiz güç kaynağı olarak ifade ediyor. Yeni santral, ABD'de kullanımı kabul edilen yedinci tasarım olacak.

Japonya'dan beklenmedik nükleer enerji hamlesi!

Nükleer enerji, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve fosil yakıtların kötü etkilerinden kurtulmak için bir cevap olarak ortaya çıkıyor. Son dönemde ortaya çıkan enerji krizi de ülkelerin nükleer enerjiye olan bağımlılığını artırıyor.

Dünya çapında nükleer santraller için yaklaşık olarak 40 yeni nesil konsept geliştirilmiş durumda. Çin, yaklaşık 200 megavat elektrik üretmek için yeni nesil bir reaktörü şebekesine bağlayan ilk ülke oldu. Yüksek sıcaklıklı, gaz soğutmalı olan bu reaktör 2021'de faaliyete geçti.

Diğer yandan ABD ise yeni küçük modüler nükleer santralleri ile enerji alanında yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülke yeni nükleer enerji santralinin 2029 yılına kadar faaliyete geçmesini planlıyor. Yeni nükleer santrali tasarlayan NuScale şirketi, küçük reaktör teknolojisini konuşlandırmak için ABD'de ve uluslararası alanda 19 anlaşma imzaladı.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünyada bir enerji krizi yaşanıyor. Bu tür krizlerin önüne geçmek için ise en kolay yol olarak nükleer enerji görülüyor. Peki siz nükleer santraller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.