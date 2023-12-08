Üye Girişi
Haberler

Fortnite, LEGO ile iş birliği yaparak Minecraft ve Roblox'a meydan okuyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fortnite, oyuna sunduğu yeni bir mod ile Minecraft ve Roblox'a meydan okuyor. LEGO ile iş birliği yaparak geliştirilen bu modda oyuncular, LEGO parçaları kullanarak yapılar inşa edecek ve hayatta kalmaya çalışacaklar.

LEGO ile iş birliğine giden Fortnite, oyuna sunduğu yeni bir mod ile Minecraft ve Roblox'a meydan okuyor. Son güncellemeyle birlikte popüler oyun, sadece legolardan oluşan yeni bir hayatta kalma moduna yer verecek. Bu mod ile oyuncular, Minecraft'a benzer şekilde Lego parçaları kullanarak yapılar inşa edecek ve hayatta kalmaya çalışacak.

Fortnite: Lego Survival nasıl oynanır?

Fortnite: Lego Survival moduna doğrudan oyundan erişilebilecek. Aslında Fortnite'ın bu konuda bir ilki denemediğini belirtmek gerekiyor. 100 oyunculu battle royale moduyla tanınsa da, oyunun ilk olarak "Fortnite: Dünyayı Kurtar" adlı modla piyasaya sürüldüğünü hatırlatmak gerekiyor.

Yeni LEGO modu, Fortnite'ı köklerine geri götürecek gibi görünüyor. Oyundan paylaşılan görüntüler; Lego temalı yapıları, karakterleri ve yeni oyun dünyasını gösteriyor. Oyuncular koyunların etrafına çit inşa etmek, sebze yetiştirmek ve kamp ateşi yapmak gibi eylemlerde bulunabilecek.

123123123

Yeni modla birlikte Minecraft'a benzer bir oynanış ortaya çıktı. Örneğin, artık ağaçları keserek inşaat için malzeme toplamak mümkün olacak. Ayrıca oyunda Fortnite karakterlerine dayanan 1000'den fazla Lego kaplaması bulunuyor.

Gerçek dünyadaki ünlü isimleri oyuna taşımasıyla bilinen Fortnite, bunu şimdi de LEGO versiyonuyla yapacak. Ariana Grande gibi birçok ismi lego kaplamasıyla görmek mümkün olacak.

Son zamanlarda artan popülaritesiyle birlikte Fortnite'ın yeniden dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan bir Epic Games sözcüsü, "Bu mod oyunun genişlemesiyle ilgili. Bu deneyimlerin çok çeşitli kitlelere hitap etmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Roblox Lego Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı? Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title