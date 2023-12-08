Fortnite, oyuna sunduğu yeni bir mod ile Minecraft ve Roblox'a meydan okuyor. LEGO ile iş birliği yaparak geliştirilen bu modda oyuncular, LEGO parçaları kullanarak yapılar inşa edecek ve hayatta kalmaya çalışacaklar.

Fortnite, LEGO ile iş birliği yaparak Minecraft ve Roblox'a meydan okuyor

LEGO ile iş birliğine giden Fortnite, oyuna sunduğu yeni bir mod ile Minecraft ve Roblox'a meydan okuyor. Son güncellemeyle birlikte popüler oyun, sadece legolardan oluşan yeni bir hayatta kalma moduna yer verecek. Bu mod ile oyuncular, Minecraft'a benzer şekilde Lego parçaları kullanarak yapılar inşa edecek ve hayatta kalmaya çalışacak.

Fortnite: Lego Survival nasıl oynanır?

Fortnite: Lego Survival moduna doğrudan oyundan erişilebilecek. Aslında Fortnite'ın bu konuda bir ilki denemediğini belirtmek gerekiyor. 100 oyunculu battle royale moduyla tanınsa da, oyunun ilk olarak "Fortnite: Dünyayı Kurtar" adlı modla piyasaya sürüldüğünü hatırlatmak gerekiyor.

Yeni LEGO modu, Fortnite'ı köklerine geri götürecek gibi görünüyor. Oyundan paylaşılan görüntüler; Lego temalı yapıları, karakterleri ve yeni oyun dünyasını gösteriyor. Oyuncular koyunların etrafına çit inşa etmek, sebze yetiştirmek ve kamp ateşi yapmak gibi eylemlerde bulunabilecek.

123123123

Yeni modla birlikte Minecraft'a benzer bir oynanış ortaya çıktı. Örneğin, artık ağaçları keserek inşaat için malzeme toplamak mümkün olacak. Ayrıca oyunda Fortnite karakterlerine dayanan 1000'den fazla Lego kaplaması bulunuyor.

Gerçek dünyadaki ünlü isimleri oyuna taşımasıyla bilinen Fortnite, bunu şimdi de LEGO versiyonuyla yapacak. Ariana Grande gibi birçok ismi lego kaplamasıyla görmek mümkün olacak.

Son zamanlarda artan popülaritesiyle birlikte Fortnite'ın yeniden dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Konuyla ilgili konuşan bir Epic Games sözcüsü, "Bu mod oyunun genişlemesiyle ilgili. Bu deneyimlerin çok çeşitli kitlelere hitap etmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.