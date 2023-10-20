Epic Games, 19-26 Ekim tarihleri arasında The Evil Within ve Eternal Threads adlı oyunları ücretsiz olarak erişime açacak. Oyunları kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Epic Games, The Evil Within ve Eternal Threads Oyunlarını Ücretsiz Yapıyor

Epic Games, her hafta belirli oyunları ücretsiz yapmaya devam ediyor. Son duyuruyla birlikte 19-26 Ekim tarihleri için ücretsiz yapılan oyunlar da belli oldu. İşte geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran Epic Games ücretsiz oyunları.

The Evil Within ve Eternal Threads, Epic Games'te açıldı

Epic Games, 19-26 Ekim tarihleri arasında The Evil Within ve Eternal Threads adlı oyunları ücretsiz şekilde erişime açacak. Bu iki yapımı önümüzdeki haftaya kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Eklendikten sonra hesabınızda kalıcı olarak duracağını da belirtelim.

Epic Games Store, geçtiğimiz hafta Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE oyunlarını ücretsiz dağıttı. Platform, böylelikle oyunculardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak Epic, bu haftaki oyunlarıyla daha fazla memnun edecek gibi görünüyor.

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The Evil Within, Resident Evil'ın yaratıcısının geliştirdiği bir hayatta kalma korku oyunu. Bu yapımda oyuncular, korkunç bir cinayeti araştıran dedektif Sebastian Castellanos rolünü üstleniyor. Sınırlı kaynaklarla işkence dolu dünyayı keşfedeceksiniz.

İkinci ücretsiz oyun ise bilim kurgu-bulmaca oyunu Eternal Threads oldu. Bu yapımda oyuncular zaman akışındaki bozulmayı düzeltmekle görevli bir "zaman manipülatörünü" canlandırıyor. Oyundaki amaç, bir yangındaki kişileri yöneterek hepsini olaydan sağ çıkarmak.

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesinden ve masaüstü programı üzerinden hesabınızda oturum açın.

2. Adım: Arama seçeneğini kullanarak The Evil Within ve Eternal Threads satış sayfasına ulaşın.

3. Adım: Yükle butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyebilir, dilerseniz işlemin devamında yüklemeye başlayabilirsiniz.

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