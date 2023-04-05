Elon Musk'a saadet zinciri suçlaması: Servetinden olabilir!

Kripto para birimi Dogecoin'e olan merakıyla bilinen Elon Musk'a yeni bir soruşturma başlatıldı. Dogecoin üzerinden kripto para dünyasını manipüle etmekle suçlanan Musk'ın, "ponzi şeması" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Dava onaylanırsa Musk, 258 milyar dolarlık bir cezaya çarptırılabilir.

Elon Musk, Dogecoin üzerinden dolandırıcılık mı yapıyor?

SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, kripto para yatırımcılarının öfkesiyle karşı karşıya. Dogecoin fiyatını manipüle etmekle suçlanan Musk, şantaj iddiasıyla dava edildi. Mahkeme dosyası, Musk'ın Dogecoin'in fiyatını iki yılda yüzde 36 bin artırdığını ve ardından "ponzi şemasıyla" çökmesine yol açtığını söylüyor.

Elon Musk'ın avukatları ise bu iddialara karşı çıktı. Yargıçlara yapılan açıklamada, bu iddianın hayal ürünü bir kurgudan başka bir şey olmadığını söylediler. Avukatlar, meşru bir kripto para birimine yönelik tweet atmaktan başka bir desteğin olmadığını belirtti.

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Reuters'e göre yatırımcılar, Musk'ın Twitter ve Saturday Night Live'da kripto para birimini desteklediğini düşünüyor. Bu destekle milyarlarca dolar kar elde ettiğini dile getiren yatırımcılar, Dogecoin'in fiyatını kasıtlı olarak artırıldığına inanıyor.

258 milyar dolarlık şantaj davasının kabul edilmesi, Musk'ın başını büyük belaya sokabilir. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Twitter CEO'su, 193 milyar dolarlık bir servete sahip.

Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ın logosunu Dogecoin'in simgesiyle değiştirdi. Kripto para dünyasında hareket bulan bu hareket sonrasında Dogecoin fiyatı 0,096 dolara kadar çıktı.

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