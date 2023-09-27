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Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Teknoloji Haberleri

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görselin kusursuz doğa olayını yansıttığı öne sürüldü. Görsellerde bulutların yeryüzüne indiği ve farklı hava olaylarının doğada inanılmaz bir manzara sunduğu görülüyor.

Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) iki farklı hesap tarafından paylaşılan ve doğa olayı oldukları iddia edilen görseller paylaşıldı.

Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

İncelenen içerik ise farklı yeşil alanlarda çekilen yuvarlak bulutları gösteriyor.

Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Her iki paylaşım da oldukça gerçekçi gözükürken kullanıcılar tarafından da gerçek bir doğa olayı olarak anlaşıldığı görülüyor.

Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Görüntüler tersine arama yöntemiyle taratıldığında bir görsel stok sitesinde benzer görüntülerin olduğu görüldü. Freepik isimli görsel stok sitesinde bulunan görüntülerin aynı hesap tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Hesabın benzer görselleri de yaptığı ve bilgilendirme kısmına yapay zeka tarafından oluşturulduğunu yazdığı bulundu.

Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Yeryüzünde inen bulut görselinin de yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu tespit edildi. Söz konusu TikTok hesabının içeriklerinde dijital düzenleme ve yapay zeka kullandığı görüldü. Hesabın benzer paylaşımlarının olduğu da görüldü.

Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

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"Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası"
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"Görüntülerin yapay zeka tarafından üretildiği tespit edildi."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

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