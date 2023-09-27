"Doğa olayını yansıtan görüntülerin gerçek olduğu iddiası"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görselin kusursuz doğa olayını yansıttığı öne sürüldü. Görsellerde bulutların yeryüzüne indiği ve farklı hava olaylarının doğada inanılmaz bir manzara sunduğu görülüyor.

Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) iki farklı hesap tarafından paylaşılan ve doğa olayı oldukları iddia edilen görseller paylaşıldı.

İncelenen içerik ise farklı yeşil alanlarda çekilen yuvarlak bulutları gösteriyor.

Her iki paylaşım da oldukça gerçekçi gözükürken kullanıcılar tarafından da gerçek bir doğa olayı olarak anlaşıldığı görülüyor.

Görüntüler tersine arama yöntemiyle taratıldığında bir görsel stok sitesinde benzer görüntülerin olduğu görüldü. Freepik isimli görsel stok sitesinde bulunan görüntülerin aynı hesap tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Hesabın benzer görselleri de yaptığı ve bilgilendirme kısmına yapay zeka tarafından oluşturulduğunu yazdığı bulundu.

Yeryüzünde inen bulut görselinin de yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu tespit edildi. Söz konusu TikTok hesabının içeriklerinde dijital düzenleme ve yapay zeka kullandığı görüldü. Hesabın benzer paylaşımlarının olduğu da görüldü.