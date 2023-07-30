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Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

Teknoloji Haberleri

Sosyal medyada bir kedinin dans ettiği videonun gerçek olduğu iddia edildi. Söz konusu video birçok esprili paylaşıma konu oldu.

Dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir görselin veya videonun gerçekliğine dair şüpheler de artıyor. Gerçeğe yakın kurgulanan videolar ise sosyal medyada gündem oldu. Yapay zekanın de yaygın kullanılmaya başlaması bu tarz video ve görsellerin kolayca oluşturulup paylaşılması önlenemez bir hal aldı. Tıpkı dans eden kedi videosu gibi.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

Sosyal medyada, dans ederken güvenlik kamerasına takıldığı iddia edilen kedi videosu gündem oldu. Birçok farklı hesap tarafından paylaşılan bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında da mizah konusu oldu.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

Söz konusu iddiaya konu olan videoda dans ettiği görülen kedi görüntüleri, tersine görsel arama tekniği ile aratıldığında bir stok video sayfasında benzer görüntülerin yer aldığı görüldü.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

3 boyutlu hayvan gerçekçi CGI VFX Animasyon Döngüsü kompozisyonu için Kedi Dansı CG Alfa Kanalı ile 3 boyutlu haritalama karikatürü açıklaması ile sunulan görüntü videodaki dans eden kedi ile karşılaştırıldığında, iki görüntünün birebir aynı olduğu belirlendi.

Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası

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"Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası"
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"Videonun gerçek olmadığı, görüntülerin dijital araçlar yardımı ile oluşturulduğu tespit edildi."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

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