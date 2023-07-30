"Dans eden kedi videosunun gerçek olduğu iddiası"

Sosyal medyada bir kedinin dans ettiği videonun gerçek olduğu iddia edildi. Söz konusu video birçok esprili paylaşıma konu oldu.

Dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir görselin veya videonun gerçekliğine dair şüpheler de artıyor. Gerçeğe yakın kurgulanan videolar ise sosyal medyada gündem oldu. Yapay zekanın de yaygın kullanılmaya başlaması bu tarz video ve görsellerin kolayca oluşturulup paylaşılması önlenemez bir hal aldı. Tıpkı dans eden kedi videosu gibi.

Sosyal medyada, dans ederken güvenlik kamerasına takıldığı iddia edilen kedi videosu gündem oldu. Birçok farklı hesap tarafından paylaşılan bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında da mizah konusu oldu.

Söz konusu iddiaya konu olan videoda dans ettiği görülen kedi görüntüleri, tersine görsel arama tekniği ile aratıldığında bir stok video sayfasında benzer görüntülerin yer aldığı görüldü.

3 boyutlu hayvan gerçekçi CGI VFX Animasyon Döngüsü kompozisyonu için Kedi Dansı CG Alfa Kanalı ile 3 boyutlu haritalama karikatürü açıklaması ile sunulan görüntü videodaki dans eden kedi ile karşılaştırıldığında, iki görüntünün birebir aynı olduğu belirlendi.