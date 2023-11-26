Çin'in telekomünikasyon sektörü yeni iş kollarıyla büyüyor

Çin'in telekomünikasyon sektörü, yeni gelişen iş kollarının desteğiyle istikrarlı bir büyüme gösterdi. Bulut bilişim, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve internet veri merkezleri gibi yeni iş kollarının gelirleri önemli ölçüde arttı. Ayrıca, 5G teknolojisi de hızla yaygınlaşıyor.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü Ocak-Ekim döneminde yeni gelişen iş kollarının desteğiyle istikrarlı büyüme gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu sektördeki firmaların birleşik ticari geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 1,42 trilyon yuan (yaklaşık 199 milyar ABD doları) oldu.

Toplam gelir içinde, bulut bilişim, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve internet veri merkezleri gibi yeni gelişen iş kollarının gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 artarak 301,2 milyar yuana ulaştı.

Geniş bant internet hizmetleri, Çin'in üç telekom devi olan China Mobile, China Telecom ve China Unicom şirketleri için ilk 10 ayda 219 milyar yuan değerinde gelir sağladı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 9,3'lük artışa işaret ediyor.

5G teknolojisi aynı dönemde istikrarlı şekilde genişlemeye devam etti. Ekim sonu itibarıyla Çin'de 3,215 milyon 5G baz istasyonu ve 754 milyon 5G kullanıcısı bulunuyor. Ekim sonu itibarıyla Çin'deki cep telefonu kullanıcılarının neredeyse yarısı 5G hizmeti abonesi.