Çin'in Telekomünikasyon Sektörü Gelişmeye Devam Ediyor

Çin'in telekomünikasyon sektörü, gelişmekte olan işletmelerin etkisiyle istikrarlı bir büyüme gösterdi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, sektördeki firmaların toplam iş gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 1,14 trilyon yuan oldu. Ayrıca, bulut bilişim, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve internet veri merkezleri gibi gelişmekte olan sektörlerin gelirleri yüzde 18,9 arttı. Çin'de 5G teknolojisi de istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam ediyor.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in telekomünikasyon sektörü Ocak ayından Ağustos ayına kadar gelişmekte olan işletmelerin etkisiyle istikrarlı bir büyüme gösterdi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu sektördeki firmaların toplam iş gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 1,14 trilyon yuan (yaklaşık 158,57 milyar ABD doları) oldu.

Bu toplam içinde bulut bilişim, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve internet veri merkezleri gibi gelişmekte olan sektörlerin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 18,9 arttı.

Çin'de aynı dönemde 5G teknolojisi de istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam etti. Ülkede Ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 3,14 milyon 5G baz istasyonu bulunurken, ülkenin üç telekom devi genelinde 5G cep telefonu kullanıcılarının sayısı 714 milyona ulaştı.