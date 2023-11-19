Cebe Sığan PC Meenhong JX2 Özellikleri ve Fiyatı

Meenhong JX2 modeli, 5.7 inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekranla geliyor. İşlemci olarak Intel Celeron N5105'i kullanan bu mini bilgisayar, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, USB bağlantı noktaları ve Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 gibi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip. Meenhong JX2'nin fiyatı ise 194,99 dolar ile 209,99 dolar arasında değişiyor.

Günümüzde üretilen dizüstü bilgisayarlar genellikle 14 inç veya daha büyük ekranlarla geliyor. Bu büyük ekranlar, taşıma kolaylığı konusunda telefonlarla kıyaslandığında dezavantaj yaratabiliyor. Ancak kısa süre önce piyasaya sürülen Meenhong JX2 mini bilgisayar, cebe sığabilecek kadar küçük boyutlara sahip. İşte cebe sığan PC olan Meenhong JX2 modelinin özellikleri ve fiyatı…

Mini bilgisayar modeli Meenhong JX2 özellikleri ve fiyatı

Meenhong JX2 modeli, 5.7 inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekranla geliyor. Gücünü Intel tarafından üretilen Celeron N5105 işlemcisinden alan mini bilgisayar, Intel UHD entegre grafik kartına sahip.

8 GB RAM ile gelen mini bilgisayar, 30W'lık bir güç girişi ile şarj edilebiliyor. Buna ek olarak cihaz, birisi SATA, diğeri de hem NVMe hem de SATA SSD'yi destekleyecek şekilde iki adet M.2 2280 yuvasına sahip.

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160,6 x 81,9 x 21,5 mm boyutlarında olan bu bilgisayarda HDMI 2.0 arayüzü, Gigabit Ethernet, 3 adet USB-A bağlantı noktası, 2 adet USB-C bağlantı noktası ve bir 3,5 mm birleşik ses girişi bulunuyor. Bağlantı tarafına baktığımızda ise cihazın Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 desteği olduğunu belirtmek gerekiyor.

Meenhong JX2 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAyrıntı ModelMeenhong JX2Ekran Boyutu5.7 inçEkran Çözünürlüğü1920 x 1080 piksel (Full HD)İşlemciIntel Celeron N5105Grafik KartıIntel UHD entegre grafik kartıRAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBGüç Girişi30WDepolama Yuvaları2 adet M.2 2280 (SATA ve NVMe/SATA SSD destekli)Boyutlar160,6 x 81,9 x 21,5 mmBağlantılarHDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 3x USB-A, 2x USB-C, 3.5 mm ses girişiKablosuz BağlantılarBluetooth 5.2, Wi-Fi 6

Cebe sığan PC modeli Meenhong JX2'nin fiyatı:

Meenhong JX2 8 GB RAM + 128 GB: 194,99 dolar

Meenhong JX2 8 GB RAM + 256 GB: 209,99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.