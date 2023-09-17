Caviar'dan iPhone 15 Pro serisi için altın kaplama modeller

Caviar, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in altın kaplama versiyonlarını tanıttı. Kullanıcılar, bu ultra premium modelleri tercih edebilirler. Caviar ayrıca sınırlı sayıda diğer özel tasarımlar da sunuyor.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 15 serisini tanıttı ve Pro modellerinde titanyum kaplama gibi bazı değişikliklere gitti. Ancak bu tasarımı yeterince özel bulmayan kullanıcılar, 18 karat altın kaplama iPhone 15 Pro serisini tercih edebilir. İşte Caviar'dan yeni iPhone 15 modelleri.

Caviar'dan yeni iPhone 15 modelleri

Caviar, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in premium malzemeler ile kaplanmış versiyonlarını görücüye çıkardı. Egzotik malzemeler ve değerli metaller içeren "ultra premium" versiyonlar, kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda.

Serinin başını 18 karat altın kaplamaya sahip iPhone 15 Pro Ultra Gold ve iPhone 15 Pro Max Ultra Gold çekiyor. iPhone 15 Pro Ultra Gold 8890 dolardan (240 bin TL) başlıyorken, iPhone 15 Pro Max Ultra Gold'un taban fiyatı ise 9670 dolar (261 bin TL) olarak belirlendi.

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Caviar, daha sade bir görünüm isteyenleri de es geçmedi. Titanyum gövdeli ve 24 karat altın kaplamalı Ultra Black modellerini de görücüye çıkardı. iPhone 15 Pro Ultra Black 8060 dolardan (220 bin TL), iPhone 15 Pro Max Ultra Black ise 8840 dolardan (238 bin TL) başlıyor.

Caviar ayrıca sınırlı sayıda Titan Black, Starry Night ve Dark Red modelleri de sunuyor. Titan Black, cihazın tamamını titanyum ile kaplarken Apple logosunu sedef ile işlemeyi tercih ediyor.

Caviar her modelden sadece 99 adet üreteceğini açıkladı. Nadir malzemeler kullanılarak hazırlanan iPhone 15 Pro modellerinin rağbet görüp görmeyeceği önümüzde günlerde belli olacak.