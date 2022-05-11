Bu değişiklikler can sıkacak! Netflix'e reklam ve şifre paylaşma yasağı geleceği tarih belli oldu

Dünyada ve ülkemizdeki en çok kullanılan dijital platformların başında gelen Netflix'teki yenilikler kullanıcıların canını sıkacak.

Netflix, tek hesapla dört üyelik devrinin 2022 yılı bitmeden sona ereceğini doğruladı. New York Times tarafından bildirildiği üzere, Netflix yöneticilerinin çalışanlarına, 2022'nin son üç ayından, yani Ekim ayı başından itibaren parola paylaşımı özelliğinin kaldırılacağını söylediği kaydedildi.

2022 yılı Nisan ayı itibariyle 221 milyon resmi aboneye sahip olduğu açıklanan Netflix'in parola paylaşma özelliği nedeniyle bedava üyelerin resmi üye sayısından kat kat yüksek olduğu tahmin ediliyor. Netflix, yeni özellik ile, şifre paylaşımı özelliği sayesinde herhangi bir ücret ödemeden hizmetlerinden faydalanan kullanıcılardan da kazanç sağlamayı amaçlıyor.

DAHA UCUZ AMA REKLAMLI ÜYELİK GELİYOR

Bununla birlikte New York Times, bir süre önce duyurulan daha ucuz ama reklamlı ödeme paketlerinin ne zaman geleceğini de açıkladı. Buna göre reklamlı paketlerin de 2022 yılının son üç ayı içerisinde Netflix kullanıcılarına tanıtılacağı ifade edildi.

2022'nin başından beri tam olan 200 bin üye kaybeden Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolardan daha fazla düşmüştü.