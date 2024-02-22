Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı. Sevilen oyun serisini beyaz perdeye taşıyacak filmde; Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Borderlands filmi ne zaman çıkacak?

Borderlands filmi ne zaman çıkacak?

Lionsgate, ilk Borderlands fragmanını yayınlayarak sevilen aksiyon-macera serisinin uyarlamasını gözler önüne serdi. Eli Roth'un yönettiği ve başrollerinde Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis'in yer aldığı film, popüler oyun serisinin üst düzey aksiyon ve mizahına sadık kalacak.

Resmi fragman, Pandora gezegeninde hazine arayan Lilith isimli karakteri gösteriyor. Arayışına yardımcı olması için, Borderlands oyunlarından bilindik Roland, Tiny Tina, Krieg ve Dr. Tannis'i yanına alıyor. Lilith ve arkadaşları; fragman boyunca çatışmalara ve komikliklere giriyor.

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Fragmanda, Pandora'nın egzotik ve tehlikeli manzaraları gösteriliyor. Ayrıca Jack Black tarafından seslendirilen robot karakter Claptrap'in olduğu sahneler de gözden kaçmadı. Pandora'nın dünyası ve kendine özgü yaratıkları, serinin hayranlarını heyecanlandıracak gibi duruyor.

Borderlands'ın aslında bir süredir sıkıntılarla boğuştuğunu biliyoruz. Prodüksiyon süreci, bazı sahneleri yeniden çekmesi için yönetmen Tim Miller ile bir hayli uzadı. Ancak fragman, hayranları tatmin etmeye hazır görünüyor.

Borderlands filmi 9 Kasım'da sadece sinemalarda gösterime girecek. Uzun zamandır beklenen uyarlama, Pandora'nın dünyasını beyaz perdeye taşıyacak.

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