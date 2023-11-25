Baseus H1 Pro: Uygun Fiyatlı Bluetooth Kulaklık

Baseus, uygun fiyatına rağmen üstün performans sunan H1 Pro Bluetooth kulaklığı piyasaya sürdü. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise aktif gürültü engelleme teknolojisi.

Son zamanlarda teknoloji dünyasında dikkat çekici yeniliklere imza atmaya devam eden Baseus, yeni Bluetooth kulaklık modeli H1 Pro 'yu piyasaya sürdü. Cihaz, uygun fiyatına rağmen sunduğu üstün performansla dikkat çekiyor. İşte detaylar..

Baseus H1 Pro, üstün gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor!

Baseus'un H1 Pro kablosuz kulaklık modelinde en çok özen gösterdiği özellik, aktif gürültü engelleme teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek düzeyde bir gürültü engelleme kapasitesine sahip olan cihaz, 48 dB'ye kadar gürültünün azaltılabilmesini sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların dış ortam seslerinden büyük oranda sıyrılabilmelerini sağlayarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Baseus H1 Pro, desteklediği LHDC ses protokolü sayesinde 24bit/96kHz kalitesinde bir ses deneyimi vadediyor. Ayrıca kulaklığın hoparlör şemasının mükemmel yapısı, ses kalitesini oldukça başarılı bir seviyeye taşıyor.

Redmi Buds 5 Pro yakında geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Pil ömrü konusunda da ziyadesiyle iddialı olan H1 Pro, aktif gürültü azaltma özelliği kapalıyken 80 saate kadar, açıkken 60 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca cihaz, 10 dakikalık bir şarj ile toplamda 2 saate kadar dinleme fırsatı sağlıyor. Bu husus, kullanıcı deneyimi açısından son derece önemli.

Cihaz, yaklaşık 42 dolarlık bir satış fiyatıyla an itibarıyla piyasada. Peki, sizler bu kablosuz kulaklık ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Baseus, kablosuz kulaklık piyasasında istediği başarıyı yakalayabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.