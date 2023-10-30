Azerbaycan'da Siber Savaş Yarışması Düzenlendi

Azerbaycan'da düzenlenen 'Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)' etkinliği kapsamında 'siber savaş' yarışması düzenlendi. Etkinlikte büyük şirket ve kurumların siber güvenlik ekipleri kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Socar, Azercell ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi ilk üç sırada yer aldı.

Azerbaycan'da düzenlenen "Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)" etkinliği kapsamında "siber savaş" yarışması düzenlendi. Azerbaycan'da düzenlenen siber savaş simülasyonunda büyük şirket ve kurumların siber güvenlik ekipleri kıyasıya mücadele etti. Etkinlikteki teknik eğitimleri ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarının koordinasyonunu Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu "Blackbox Security" üstlendi.

Azerbaycan Devleti Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Servisi öncülüğünde Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi iş birliği ile "Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)" etkinliği düzenlendi. 26-27 Ekim tarihlerinde Bakü Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe bilgi güvenliği ekosisteminden çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin temsilcisi katıldı.

CIDC-2023 etkinliği, bilgi güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi; devlet kurumlarından, kritik altyapılarda, finansal sektör ve telekomünikasyon sektöründe çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılması; kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bilgi güvenliği konularında sunumlar ve panellerin de yer aldığı etkinlikte, ücretsiz profesyonel gelişim eğitimleri de düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara iletişim ve bilgi güvenliği konularında bilgi ve becerilerini artırma fırsatı sunuldu. Yerel ve yabancı uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.

SİBER EKİPLERİ "SİBER SAVAŞ" YARIŞMASINDA MÜCADELE ETTİ

"Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023" etkinliğinde "siber savaş" yarışması düzenlendi. Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen yarışma, kritik bilgi sistemlerini siber saldırılara karşı savunma yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Yarışmada simülasyonda siber saldırılar gerçekleştirildi. Yirmi ekibin finale kaldığı yarışmada ilk üç sırada Socar, Azercell ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi yer aldı.

"ETKİNLİĞİN AMACI TÜRK CUMHURİYETLERİNİN KRİTİK ALTYAPISINI GÜVENCE ALTINA ALMAK"

Etkinlikteki teknik eğitimleri ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarının koordinasyonunu Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu "Blackbox Security" üstlendi. Blackbox Security Başkanı ve Trendyol Uygulama Güvenliği Ekip Lideri Kürşat Oğuzhan Akıncı, yaptığı açıklamada, etkinliğin temel amacının "Türk cumhuriyetlerinin kritik altyapısını güvence altına almak" olduğunu vurguladı. Kürşat Oğuzhan Akıncı, "Etkinliğin başarılı bir şekilde düzenlenmesine ve katılımcılara değerli bilgiler sunmasına katkılarından dolayı emeği geçen herkese minnettarız. Bu konferans, siber güvenlik ve kritik altyapı savunması alanındaki en son gelişmeleri paylaşma ve iş birliği yapma fırsatı sunuyor. İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan olarak, ülkelerimizin siber güvenliğini daha da güçlendirmek için bu tür etkinliklerde yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Öte yandan, Azerbaycan Devlet Özel Haberleşme ve Bilgi Güvenliği Teşkilatı Başkan Yardımcısı Tümgeneral Allahveran İsmayilov ve Devlet Güvenlik Servisi Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Davud Rustamov tarafından Kürşat Oğuzhan Akıncı'ya konferansın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca, Azerbaycan Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Devlet Servisi CISO'su Tural Mammadov ile Türkiye Kamu Sertifikasyon Merkezi Yöneticisi Dr. Çağatay Karabat'a da konferansın koordinasyonundaki desteklerinden dolayı teşekkür edildi.