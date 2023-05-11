ASELSAN ve BMC Otomotiv arasında Leopard 2A4 tankları için sözleşme imzalandı

ASELSAN ve BMC Otomotiv arasında 'Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Leopard 2A4 (TİYK-Leopard 2A4) Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi' imzalandı. Proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen ve ALTAY Projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da ALTAY tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor.

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 'Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Leopard 2A4 (TİYK-Leopard 2A4) Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi' imzalandı. Proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen ve ALTAY Projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da ALTAY tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın gelecek dönem ihtiyaçlarına cevap vermek üzere envanterde bulunan Leopard 2A4 tanklarının milli imkanlar kullanılarak geliştirilmiş sistemler ile teçhiz edilerek modernize edilmesine yönelik başlatılan TİYK-Leopard 2A4 Projesinin ana yüklenici sözleşmesi 2022 yılı sonunda SSB ile BMC Otomotiv A.Ş. firması arasında imzalanmıştı. 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle imzalanan ve ASELSAN'ın tank görev sistemlerinden sorumlu ana alt yüklenicisi olarak görev aldığı sözleşme kapsamında TİYK-Leopard 2A4 Projesi tank görev sistemlerinin BMC Otomotive teslimi ve ilgili hizmetler yer alıyor.

ALTAY TANKINDAKİ KABİLİYETLERİN KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen ve ALTAY Projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da ALTAY tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor. ASELSAN tarafından sözleşme kapsamında 'Tank Atış Kontrol Sistemi', 'Uzaktan Komutalı Silah Sistemi', 'Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi', 'Tank Lazer Uyarı Sistemi', 'Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi' ve 'Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi' sağlanacak. Sözleşmede kapsamlı bir 'Entegre Lojistik Destek Hizmetleri' paketi de yer alırken, bu kapsamda sağlanacak yerinde bakım onarım desteği ile ürünlerin yüksek seviyede göreve hazır olmaları mümkün olacak.