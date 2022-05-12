Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

AA - Esin Çetin - Teknoloji
 - Güncelleme:
Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Lisede düzenlenen etkinliğe, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra davetliler proje stantlarını gezdi.

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Pelin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte öğrencilerce hazırlanan 26 projenin sunumunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

AA / Esin Çetin - Teknoloji

Bilim Fuarı, Teknoloji, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title