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Throwflame Thermonator Robodog: Özellikleri ve Fiyatı

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Teknolojinin gelişimiyle birlikte robot köpekler de yaygınlaşıyor. Throwflame şirketi tarafından piyasaya sürülen Thermonator Robodog, alev püskürtebilen bir robot köpek olarak dikkat çekiyor. Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle uzaktan kontrol edilebilen bu robotun pil ömrü bir saat. Ayrıca gelişmiş sensörler, lazer nişan sistemi ve onboard bir kamera da bulunuyor. Thermonator Robodog'un fiyatı 9.420 dolar.

Teknolojinin gelişimini sürdürmesi ile birlikte robot köpekler de giderek yaygınlaşıyor. Birçok firma ise bu alanda öne çıkabilmek için yeni ürünler çıkarıyor. Son olarak Throwflame şirketi de alev püskürten Thermonator adlı robot köpeğini piyasaya sürdü. Peki özellikleri neler? İşte Throwflame Thermonator Robodog özellikleri ve fiyatı…

Thermonator Robodog özellikleri ve fiyatı

Ohio merkezli Throwflame tarafından piyasaya sürülen Thermonator Robodog, ilk alev atar robot köpek olarak biliniyor. Daha önce buna benzer bir robot görülmediği için teknoloji dünyasında büyük ilgiyle karşılandı.

Dört ayaklı Thermonator Robodog, benzin veya napalm ile çalışıyor. Üzerinde ARC markalı bir alev atar bulunduran bu robot, bu alev atar ile kullanıcının isteğine göre 9 metre (yaklaşık 30 feet) menzile kadar alev püskürtebiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri sayesinde akıllı telefonlar üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunan Robodog'un pil ömrü ise bir saat olarak açıklandı.

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Bu gelişmiş ve potansiyel olarak tehlikeli robotta gelişmiş sensörler de bulunuyor. Thermonator Robodog, çevresini detaylı bir şekilde haritalamak ve engelleri algılamak için LIDAR sensörü kullanıyor. Ayrıca hedeflerine hassas bir şekilde yönelmek için lazer nişan sistemi ve kullanan kişiye görüntü sağlanması amacıyla birinci şahıs görüş (FPV) sağlayan onboard bir kamera da bulunuyor.

Tanıtım videosunda zıplayabilmek de dahil olmak üzere geniş hareket kabiliyetine sahip olduğu görülen Thermonator Robodog, çeşitli alanlarda kullanıma uygun. Öyle ki şirket, robot için orman yangınları kontrolü ve önleme, tarımsal yönetim, ekolojik koruma, kar ve buz giderme gibi amaçlar için destek sağlayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte sinema sektöründe de kullanılabilir. Peki bu robotun fiyatı ne kadar?

Throwflame Thermonator Robodog fiyatı 9 bin 420 dolar olarak açıklandı. Robotu üreticinin resmi web sitesi üzerinden sipariş edebilmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Thermonator Robodog özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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