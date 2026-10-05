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2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

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2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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