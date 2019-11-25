25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:36

Çorlu'da, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile "Eğitimcilerin eğitimi" adı programı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen eğitimde, TAP Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Yıldız ve TÜBİSAD Çevre Mühendisi Bengisu Evrensel, ilçedeki okullarda görevli öğretmenlere atık pil toplanması, bertarafı, elektronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü konuları hakkında bilgi verdi.

"Okullar arası atık pil toplama" ve "Elektronik atık toplama" yarışmaları düzenlendiği hatırlatıldı, bu etkinliklere öğretmenlerin dikkat çekmesi ricasında bulunuldu.

Programa öğretmenler ve belediye çalışanları katıldı.

Marmaraereğlisi'nde çevre temizliği çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahil şeridindeki çalışmasıyla bölgenin çöplerden ve atıklardan arındırılarak temiz hale getirildiğini söyledi.

Arka deniz olarak bilinen bölgenin yeni çehresine kavuşması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda çevre temizliği yaptıklarını belirten Ata, "İlçede yapılan temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Ekiplerimiz bu konuda özverili bir çalışma sergiliyor. Bu doğrultuda ihtiyaç görülen her yerde temizleme çalışmaları devam edecek. İlçede arka deniz olarak bilinen sahil şeridinde geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptık. Burası, çöp ve benzeri atıklardan arındırılarak güzel bir hale getirildi" şeklinde konuştu.

Ata, benzer temizlik çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.

Marmaraereğlisi Belediyesi asfaltlama çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Ata hava koşullarının ağırlaşmadan asfaltlama işlemlerini bitirmeyi planladıklarını da ifade etti.

Kaynak: AA