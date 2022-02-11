Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 2 iş yerine tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tabanca, 2 şarjör ve 73 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.