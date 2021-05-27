Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı
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Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı

Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Volkan Kuru - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yaptığı servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yaptığı servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Saray'ın Büyükyoncalı kavşağında, Rasim S.'nin kullandığı 33 ACK 369 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Kenan A. yönetimindeki 59 J 4052 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı aileden Rasim S., Kemal S., Zeynep S., Aysima S., Rukiye S. ve İlyas S., ekipler tarafından araçtan yaralı çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı
Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı
Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Kuru

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