TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERDEN, KADINA ŞİDDETE KARŞI ÖRNEK ETKİNLİK - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERDEN, KADINA ŞİDDETE KARŞI ÖRNEK ETKİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde lise öğrencileri, İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için bir çok meslek dalında şiddete uğramış kadınları canlandırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde lise öğrencileri, İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için bir çok meslek dalında şiddete uğramış kadınları canlandırıldı.

Saray Kemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri. 10 Aralık İnsan Günü dolayısıyla, kadına şiddete dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. 22 öğrenci tarafından hazırlanan ve okulun koridorunda yapılan etkinlikte her meslek dalında bir öğrenci şiddete uğramış kişileri canlandırıldı. Yüzlerini şiddete uğrayan kadınları anlatmak için boyayan öğrencilere arkadaşyarı yoğun ilgi gösterip, alkışlarla destek verdi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Çocuk Gelişimi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi İrem Şahin, Demokrasi ve insan hakları dersimizde bu projeyi yapmaya karar verdik. Okulumuzdaki 250 arkadaşımıza ulaştık ve onlar da bu etkinlikte bize destek verdiler. Buradaki amacımız her türlü şiddete karşı olduğumuzu anlatmak. Bize destek veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinleri ilçe genelinde yapmayı planlıyoruz dedi.

TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERDEN, KADINA ŞİDDETE KARŞI ÖRNEK ETKİNLİK

TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERDEN, KADINA ŞİDDETE KARŞI ÖRNEK ETKİNLİK

TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERDEN, KADINA ŞİDDETE KARŞI ÖRNEK ETKİNLİK

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