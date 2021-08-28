Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da polis ekiplerince 4 kilogram eroin ve 11 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince 4 kilogram eroin ve 11 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişiler, araçlar ve bazı adreslere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Aramalarda 4 kilogram eroin, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 290 lira, 2 bin 400 bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ve otomatik tütün doldurma makinesi bulundu.

Uygulamalarda 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da 4 kilogram eroin ile 11 ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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