Tekebaşı Mahallesi geniş ve modern bir görünüme kavuştu
Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekebaşı Mahallesi'nde İrfan Balıkçı Köprüsü ile Sahil Caddesi'ni birbirine bağlayan 148. Sokak'ta yolu işgal eden alanlar kaldırılarak yol genişletme, zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında büz döşeme çalışmalarının ardından beton asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi
Uzun zamandır sorun haline gelen Tekebaşı Mahalle girişinin modern bir görünüme kavuşması Mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topladı.
Yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada ; "Tekebaşı Mahalle girişini, yoğun çalışmalar sonucunda geniş ve modern bir görünüme kavuşturduk. Mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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