Tekebaşı Mahallesi geniş ve modern bir görünüme kavuştu

Uzun zamandır sorun haline gelen Tekebaşı Mahalle girişinin modern bir görünüme kavuşması Mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada ; "Tekebaşı Mahalle girişini, yoğun çalışmalar sonucunda geniş ve modern bir görünüme kavuşturduk. Mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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