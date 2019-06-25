Tek Şarjla 24 Saat Müzik Dinleme İmkanı Sunan Bluetooh Kulaklık: Tronsmart S2 Plus

Birçoğumuz zamanımızın büyük bir kısmını müzik dinleyerek geçiriyoruz. Bu durum kablolu kulaklıklarda bir sorun teşkil etmese de kablosuz kulaklıklarda büyük bir sorun çıkarabiliyor.

Evde müzik dinlerken bir anda dışarı çıkmanız gerektiği zaman Bluetooth kulaklığınızın şarjı bitmişse yapacağınız yolculuk büyük bir eziyete dönüşebilir ancak 24 saate kadar müzik dinleme imkanı sunan Tronsmart Encore S2 Plus sayesinde bu sorun artık çözüldü diyebiliriz.

Belki de batarya dayanıklılığından sonra kulaklığın en önemli özelliği, IPX5 sertifikası sayesinde basit su sıçramaları ve ter gibi durumlara karşı dayanıklılığı olarak karşımıza çıkıyor. Gürültü engelleme sistemi ve güçlü bas kalitesiyle ciddi anlamda bir fiyat performans kulaklığı olan kulaklık, özellikle spor yapanların hoşuna gidebilecek şık, sade ve rahat bir tasarıma sahip.

Kulak içi yapısının yanı sıra boynunuza geçirebileceğiniz bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulan kulaklığın teknik özellikleriyse şu şekilde.

Tronsmart Encore S2 Plus spor Bluetooth kulaklık

İndirimsiz fiyatı: 199,90 TL

İndirimli fiyatı: 149,90 TL

Ürün özellikleri:

Batarya: 280 mAh



Empedans: 16 Ω



Bluetooth: 4.1



Bluetooth Uyumluluğu: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AAC



Frekans: 20-20.000 Hz



Duyarlılık: 90 dB



Şarj Olma Süresi: 2,5 saat



Müzik Dinleme Süresi: 24 saate kadar (orta ses seviyesinde)



Konuşma Süresi: 20 saate kadar



Bekleme Süresi: 200 saat



Çalışma Menzili: 10 m



Suya Dayanıklılık: IPX5



Ürün Ağırlığı: 35±5 g



Ürün Boyut: 468x18x12 mm

Tronsmart'ın 24 saate kadar müzik deneyimi sunan kulaklığının Teknostore sayfasını incelemek için bağlantıya tıklayabilir, Teknostore üzerindeki diğer kulaklıkları incelemek için Teknostore Kulaklık kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.