Tek Şarjla 24 Saat Müzik Dinleme İmkanı Sunan Bluetooh Kulaklık: Tronsmart S2 Plus
Tronsmart'ın 24 saatlik batarya ömrüne sahip kulaklığı Teknostore'da
Birçoğumuz zamanımızın büyük bir kısmını müzik dinleyerek geçiriyoruz. Bu durum kablolu kulaklıklarda bir sorun teşkil etmese de kablosuz kulaklıklarda büyük bir sorun çıkarabiliyor.
Evde müzik dinlerken bir anda dışarı çıkmanız gerektiği zaman Bluetooth kulaklığınızın şarjı bitmişse yapacağınız yolculuk büyük bir eziyete dönüşebilir ancak 24 saate kadar müzik dinleme imkanı sunan Tronsmart Encore S2 Plus sayesinde bu sorun artık çözüldü diyebiliriz.
Belki de batarya dayanıklılığından sonra kulaklığın en önemli özelliği, IPX5 sertifikası sayesinde basit su sıçramaları ve ter gibi durumlara karşı dayanıklılığı olarak karşımıza çıkıyor. Gürültü engelleme sistemi ve güçlü bas kalitesiyle ciddi anlamda bir fiyat performans kulaklığı olan kulaklık, özellikle spor yapanların hoşuna gidebilecek şık, sade ve rahat bir tasarıma sahip.
Kulak içi yapısının yanı sıra boynunuza geçirebileceğiniz bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulan kulaklığın teknik özellikleriyse şu şekilde.
Tronsmart Encore S2 Plus spor Bluetooth kulaklık
İndirimsiz fiyatı: 199,90 TL
İndirimli fiyatı: 149,90 TL
Ürün özellikleri:
Batarya: 280 mAh
Empedans: 16 Ω
Bluetooth: 4.1
Bluetooth Uyumluluğu: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AAC
Frekans: 20-20.000 Hz
Duyarlılık: 90 dB
Şarj Olma Süresi: 2,5 saat
Müzik Dinleme Süresi: 24 saate kadar (orta ses seviyesinde)
Konuşma Süresi: 20 saate kadar
Bekleme Süresi: 200 saat
Çalışma Menzili: 10 m
Suya Dayanıklılık: IPX5
Ürün Ağırlığı: 35±5 g
Ürün Boyut: 468x18x12 mm
Tronsmart'ın 24 saate kadar müzik deneyimi sunan kulaklığının Teknostore sayfasını incelemek için bağlantıya tıklayabilir, Teknostore üzerindeki diğer kulaklıkları incelemek için Teknostore Kulaklık kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.