Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

İngiltere'de iki çocuk annesi 27 yaşındaki kadın, iki kişinin kendisine uyuşturucu içirdikten sonra cinsel istismara uğradı. Cinsel istismar anlarını videoya çeken şahıslar, anneye görüntülerin internet üzerinden paylaşacaklarını söyleyince anne evinde kendini asarak intihar etti.

İddiaya göre anne yalnız yaşadığı evde olduğu sırada iki kişi evine girip kendisine zorla uyuşturucu verdikten sonra cinsel istismar etti. Kadına aynı zamanda işkence eden sapıklar, cinsel istismar anını da saniye saniye kaydetti. Sapıklar kadına görüntülerin internete verileceğini söylemesinin ardından genç kadın kendini asarak hayatına son verdi.

SAPIKLARIN KİM OLDUĞUNU KARDEŞİNE SÖYLEDİ

Genç kadın, endisini intihara sürükleyen adamların kim olduklarını kız kardeşi Kelsey'e daha önce söyledi. Genç kadının kız kardeşi, ablasının arkadaşları ile eğlendiği sırada kendisine cinsel istismar eden adamlardan videoyu yayınlayacaklarına dair mesaj aldığını ve arkadaşlarından ayrılıp annesinin evine gittiği ve kendisine telefon edip çocuklarını çok sevdiğini söylediğini belirtti.

SAPIKLAR KANIT BULUNAMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Yarı uykulu olduğu için ablasının intihar edeceğini hiç düşünemediğini söyleyen kız kardeş , bundan sonra ablası için yapabileceği tek tek çocuklarına iyi bakmak olduğunu söyleyerek ablasının ölümüne sebep olan kişilerin cezalandırılmasını söyledi.

Genç kadının cinsel istismarla suçladığı iki kişiden biri 2013 yılından bir cinayet ile suçlandığı ama yeteri kadar kanıt bulunmadığı için serbest kaldığı belirtildi.