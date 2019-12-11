: Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün

11.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:12

Hindistan'da 7 yıl önce toplu tecavüz ve cinayet suçundan hüküm giyen şahıs, idam cezasının ertelenmesi için ilginç bir talepte bulundu. Mahkumlardan biri mahkemeye verdiği dilekçede hava kirliliğinin zaten kendilerini öldüreceğini, bu yüzden cezasının ertelenmesi gerektiğini savundu.

DİLEKÇE YAZDI

Yüksek Mahkeme'ye komik denilebilecek bir dilekçe ile başvuran mahkum, Hindistan'da kötü hava koşullarının onları zaten öldüreceğini, ülkede yaşam süresinin çok kısa olduğunu ve şu an ölmelerine gerek bulunmadığını iddia ediyor.

Basit bir İngilizce ile yazılmış olan tuhaf dilekçe suçlunun avukatı ile Yüksek Mahkeme'ye sunuldu.

Dilekçede, ?"Herkes Yeni Delhi'de su ve havayla ilgili neler olduğunun farkında. Hayat daha da kısalıyor. İdam cezası niye?" ifadelerini kullanan mahkum, bir gaz çemberinin içinde yaşadıklarını iddia etti.

"NEDEN İDAM?"

Mahkum ayrıca Hindu inancına dayandırdığı metinde, Hindistan'da insanların eskiden binlerce yıl yaşadığını ama şimdi ortalama yaşam süresinin durmadan düştüğünü belirtti ve "Yaşam bu kadar kısalırken idam niye?" diye sordu.

İtirazın mahkeme tarafından kabul görme ihtimali görünmüyor.

GENÇ KIZA TECAVÜZ EDİP İŞKENCE YAPTILAR

Sing ve diğer mahkumlar 2012 yılında gece geç bir saatte Yeni Delhi'de otobüse binen 23 yaşındaki üniversite öğrencisine tecavüz ve işkence ederek öldürmek suçundan idam ile cezalandırıldı.Gerçek ismi açıklanmayan ve korkusuz anlamına gelen Nirbhaya takma ismini kullanan genç kız hayatta kalmayı başarsa da, hastanede sürdürdüğü 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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