Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Hatay'da bir kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Zanlıyı öfkeli kalabalığın arasından polis güçlükle çıkardı.
Hatay'da, bir kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Alınan bilgiye göre, olay, merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu M.C.'nin, Ö.K. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek gözaltına aldığı M.C., mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından güçlükle engellenen öfkeli kalabalık, M.C.'nin karakola götürülmesiyle sakinleşti.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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İMAMOĞLU SEÇİMİ ALIRSA SEÇİM MEMURLARINA NE OLACAK ÇOK MERAK EDİYORUM?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Suriyeli kardeşlerine dokunmayın devlet kızar sonraCevap Yaz Yayından Kaldır
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eyvah eyvah ortalık karışacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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