TBMM Genel Kurulunda, Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta... TBMM Genel Kurulunda, Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.

TBMM Genel Kurulunda, Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi. Kaynak: AA