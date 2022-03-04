Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2002'de 23 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 50-55 milyar dolarlara kadar çıktığını söyledi.

Tbmm Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, iktidarın öngörüsüz ve yanlış politikalarının vatandaşların alım gücünü azalttığını savundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine atanan Vahit Kirişci'ye "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Tatlıoğlu, "Tarımda Bakan değişikliği değil, zihniyet ve sistem değişikliği gerekmektedir." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine atanan Vahit Kirişci'ye "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, "2002 sonrası dönemde bütün tarım bakanlarımız büyük bir gayretle çiftçilerimizin alın terini berekete dönüştürme gayreti içerisinde oldu. 2002'de 23 milyar dolar olan tarımsal hasılamız aradan geçen süre zarfında 50-55 milyar dolarlara kadar çıktı ve bu ülkemiz adına, milletimiz adına bir övünç, gurur seviyesidir." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin Türkiye'nin tarımdaki net ihracatçı konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Özkan, 4 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatını 20 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.

Özkan, görevini tamamlayan Bekir Pakdemirli'nin, orman yangınları noktasında ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunu vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Misak-ı İktisadi'nin kabulünün yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'in kurtuluşunun akabinde, 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladığını anımsatan Bülbül, kongreye çiftçi, tüccar, işçi ve sanayi kesiminden oluşan 1135 delegenin katıldığını söyledi.

Kongrenin 4 Mart 1923'te Misak-ı İktisadi Kararları'nın kabul edilmesiyle sona erdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Bu kararlarda ülkede yerli malı üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması, teknik eğitimin geliştirilmesi, hammaddesi yurt içinde olan sanayi dallarının kurulması, özel teşebbüse kredi sağlayacak devlet bankasının kurulması gibi önemli kararlar alınmıştır. Bu vesileyle, Misak-ı İktisadi'nin kabulünün yıl dönümünde, ülkemizi ekonomide daha ileriye taşımanın gayretiyle 'mutlu millet ve güçlü devlet' idealine ulaşmayı milli bir vazife olarak görüp bu amaçla çalışmalara devam ettiğimizi Gazi Meclisimize beyan etmekteyiz."

"Gıda enflasyonu yıllık yüzde 65'e çıkmış"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin göreve geldiği günden bu yana çiftçi borçlarının 4 katına çıktığını ifade etti.

Pakdemirli'nin "Bana borçlu çiftçi gösteremezsiniz, iflas etmiş çiftçi gösteremezsiniz." sözünü anımsatan Oluç, "Gıda enflasyonu yıllık yüzde 65'e çıkmış, Türkiye gıda enflasyonunda dünya 4'üncüsü olmuş, Tarım Bakanı çok başarılı işler yapmış gibi anlatılıyor. Görevi sırasında gübreye yapılan zammın haddi hesabı yok. Gübre zammıyla karşı karşıya kalmış olan çiftçileri rahatlatacak herhangi bir adım atmış mı Tarım Bakanı? O da yok. Küçük üreticinin derdini zerre kadar anlamayan bir Tarım Bakanı'ndan bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'ye "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Eski Bakan Pakdemirli'nin af talep ettiğini söyleyen Özel, "O af talep etmiş, beyefendi affını kabul etmiş; millet affetmeyecek, sandıkta affetmeyecek, biz affetmeyeceğiz. Özellikle 'Orman yangınları için uçak lazım' denildiğinde 'Bu coğrafyaya uçak lazım değil' deyip yangınların üçüncü günü fellik fellik uçak aramamızı unutmayacağız. Bu ülkede tarıma bu kadar zarar veren ve çiftçiye bu kadar borçlanılan bir dönem olmadı." dedi.

Gaziler arası ayrımcılık yapıldığını iddia eden Özel, "Kıbrıs gazileri 1650 lira alıyor. 15 Temmuz gazilerine 4 bin liranın üzerinde veriliyor. Hiçbirini fazla bulmayız ama Kıbrıs gazisini 15 Temmuz gazisinden geriye koymanız doğru değil." ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşması sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın konuşma süresine müdahale etmesi üzerine CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sürmesi üzerine araya giren Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini "Biz size saygı duyuyoruz, siz de bize saygı duyun. Daha önce de söyledim şimdi oradan birisi bağırıyor buradan birisi. Bağıracağınıza şu arkadan dışarı çıkın konuşun. Dışarıda ne yaparsanız yapın. Burası şov alanı değil, buradaki bağırmanın, çağırmanın partilere de faydası yok." diye uyardı.

Daha sonra, İYİ Parti'nin zeytincilik sektörünün sorunlarıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Önergenin oylamasında yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.