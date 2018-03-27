TBMM Araştırma Komisyonu Vali Güvençer'i Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık Sektörü ve Üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa'nın ilçelerinde 25 Mart Pazar gününden itibaren incelemelerini sürdüren komisyon üyeleri Vali Güvençer'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Komisyon üyeleri adına Komisyon Başkanı ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, iki günlük Manisa ziyaretlerinde tespit ettikleri sorunlardan bahseden Komisyon Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, özellikle sezon başlangıcında küçük üreticileri, müstahsili koruyacak bir kurumun bulunmamasının fiyat istikrarsızlığına sebebiyet verdiğini belirtti.

İhracatçıların bir kısmının yaş üzüme destek talebinde bulunduğu bilgisini veren Bilen, birlik ve kooperatiflerin de stok kurumunun oluşturulmasını ve lisanslı depoculuğun biran önce hayata geçirilmesi taleplerinin olduğunu kaydetti.

Arz fazlalığının önlenmesi için bu sene olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girmesinin beklendiğini belirten Bilen, "Toprak Mahsulleri Ofislerinin ya da yetkilendirilecek kuruluşların sezonun başlangıcında piyasaya müdahale etme, fiyat istikrarı sağlanması noktasında, devreye girmesi isteniyor. Devlet gücünün elini bu işin üzerinde hissettirmemiz lazım. Biraz da girdi maliyetleriyle ilgili sıkıntılar var. Bununla ilgili olarak da destekleme, yükün hafifletilmesi konusunda talepler var." ifadelerini kullandı.

Vali Güvençer'de, komisyon üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Manisa'nın dünyanın çekirdeksiz üzüm üretim merkezi olduğunu söyledi.

Üzüm üretiminde küçük sorunların aşılmasından ziyade, bu stratejik ürünün tüm insanlığa çok daha iyi koşullarda, standartlara uygun sunulabilmesinin planlanması gerektiğine işaret eden Güvençer, şu değerlendirmede bulundu:

"Üzümün ülkemize, ilimize bugüne kadar olduğundan çok daha fazla katma değer yaratabilmesi için ortaklaşa uyulması gerekenler hususunda Manisa'da çok ciddi bir arayış, çok ciddi bir kamuoyu var. Ne mutluyuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu insanların, bu memleketin temsilcileri sıfatıyla bu arayışa, bu sorunlara kayıtsız kalmadı. Bir komisyon marifetiyle ortaklaşa yürünen yolda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü ortaya koymayı kararlaştırdı.

Bu manada bu ziyaret son derece anlamlı. Ben değerli misafirlerimizi Valilikte ağırlamaktan hem çok büyük bir mutluluk hem de şeref duyuyorum. Aynı zamanda Manisalı hemşehrilerimiz, bütün üzüm üreticilerimiz ve tacirlerimiz adına da kendilerine çabaları için çok çok teşekkür ediyorum."

Komisyon Başkanı İsmail Bilen, Vali Güvençer'e günün anısına TBMM amblemli bir plaket hediye etti.