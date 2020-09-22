Tazmanya adası açıklarında 90 ölü kılavuz balina bulundu
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Tazmanya adası açıklarında 90 ölü kılavuz balina bulundu

Tazmanya adası açıklarında tespit edilen bir grup kılavuz balinadan 90'ı ölü olarak bulunurken, 25 kılavuz balina da kurtarıldı.

Tazmanya adası açıklarında 90 ölü kılavuz balina bulundu
22.09.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:17

Tazmanya adası açıklarında tespit edilen bir grup kılavuz balinadan 90'ı ölü olarak bulunurken, 25 kılavuz balina da kurtarıldı.

Avusturalyalı yetkililer, Tazmanya adası açıklarında dün havadan tespit ettikleri kılavuz balinaları kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına katılan yerel balıkçılar ve gönüllülerin özel kıyafetler ile hipotermiyi önlemek amacıyla dönüşümlü olarak yoğun çaba sarf etti. Adanın Macquarie Limanı'nda tespit edilen 90 kılavuz ölü olarak bulunurken, 25 kılavuz balina ise kurtarıldı.

Bilim adamları, sürüler halinde seyahat eden balinaların neden kıyıya vurduğunu açıklayamazken bir lider balinayı takip ettikleri ve yaralı veya sıkıntılı bir balinanın etrafında toplanmış olabileceklerini ifade ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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