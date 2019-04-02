Taytıyla Olay Olan Pınar Altuğ'a Ömür Gedik'ten Destek: Kadına Şiddeti Bir Kez Daha Gördük

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için sandık başın giden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, giydiği taytla eleştirilmişti. Altuğ tepki aldığı taytlı fotoğrafını kaldırıp kırpıp tekrar paylaşmıştı.

Altuğ'un eleştirilmesine Ömür Gedik'ten tepki geldi. Gedik, "Kadına şiddeti bu hafta sonu Pınar Altuğ üzerinden bir kez daha gördük" dedi.

İşte Ömür Gedik'in Pınar Altuğ'u eleştirenlere yazdığı yazı;

"KADINA ŞİDDETİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

"Kadına şiddeti bu hafta sonu Pınar Altuğ üzerinden bir kez daha gördük. Pınar, pazar günü elinde pusula, sandık önünde bir seçim fotoğrafı paylaştı. Taytındaki hoş olmayan görüntüyü fark etmeden koydu fotoğrafı Instagram ana sayfasına.

Sonra yorumlar gelmeye başladı, Pınar fark etti durumu ve fotoğrafı silip, belden yukarı bir fotoğrafla değiştirdi."

"FÜTURSUZCA YORUMLAR YAPILDI"

"Ama işte gelin görün ki o fotoğraf her yere yayılmıştı bir kere. Bir kadının yanlışlıkla, farkında olmadan koyup, uygunsuz olduğunu anladıktan sonra kaldırdığı fotoğrafı paylaşmak, yaymak, fütursuzca yorumlar yapmak kadına şiddetin bir başka türü bence.

Pınar'a geçmiş olsun diyorum ve fotoğrafı paylaşan ve yorum yapan herkesi kınıyorum."