Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi
31 Mart seçimlerinde oy kullanırken sandık başında poz veren ve giydiği taytla olay olan Pınar Altuğ'a taytı hatırlatılınca cevabı gecikmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan ve takipçilerden gelen hemen hemen her yoruma cevap veren Pınar Altuğ, yenilenen İstanbul seçimi için oyunu kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi. Altuğ'a takipçileri geçtiğimiz seçimde taytı hatırlatılınca olanlar oldu.
GEÇEN SEÇİMDE TEPKİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU
Pınar Altuğ, 31 Mart seçimi için oy verirken çekindiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve giydiği tayt olay olmuştu. Ünlü oyuncunun vücut hatlarını belli ettiren taytı, sosyal medyada büyük tepki çekince fotoğrafını kaldırıp yenisini eklemişti.
CEVABI GECİKMEDİ
Altuğ, İstanbul seçimi için de oy verirken fotoğraf paylaştı ve gelen bir yorumda taytı hatırlatılınca cevabı gecikmedi.
GÖNDEREYİM SİZ GİYİN
Altuğ takipçilerinden gelen, "Tayt giymemiş iyi bari, Pıner teyzeciğim biz gene daha belirgin bir taytlı fotonuzu bekliyorduk, hayal kırıklığına uğradım" yorumlarına "Göndereyim siz giyin"cevabını verdi.
-
Neden bunlarla muhatap olunur ki kim bunlar ya altı üstü oyuncu (sanatçı) değil .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Rahat bırakın kadını kıskanmayın... Tayt giymeye müsait olmayanlar düşünsün...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
CEVAPLARA BAK. HALBUKİ O KADAR ELEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜM. AMA BAKIYORUM DA GERÇEKTEN HAK ETMİYOR DEĞİL. NEDEN CEVAP VERİRSİN Kİ ANLAMAM. SONUÇTA SEN MEDYATİK BİR İNSANSIN GÜZEL YORUMDA YAPILACAK KÖTÜ DE. SANKİ GÜZEL YORUMLARA DÖNÜP TEŞEKKÜR EDERİM GİBİ CEVAPLAR VERİYORSUNUZ DA. . HEMEN OLUMSUZ ELEŞTİRİLERE YAPIŞTIRIN CEVABI. HAZIMSIZLAR. .Cevap Yaz 3 Yayından KaldırİPEK: çiğ de ondan insanlığı yok türbanlı diye kadınlara tahammül edemiyorum diyordu bu karı1 Yayından Kaldır
-
sanatci olmasi insan oldu anlamina gelmez biraz daha saygili olsa daha iyi olurCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin