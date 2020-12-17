Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu ihaleye çıkıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Eylül ayında protokolünü gerçekleştirdiği Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu önümüzdeki ay ihaleye çıkıyor.

Projesi hazırlanan Tavşancıl yarı olimpik yüzme havuzu, bin 200 metrekare alan üzerinde 315 metrekare kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak olan havuz Güney Sokak üzerinde bulunan alana inşa edilecek. Yapılacak olan yarı olimpik havuzun 13 Ocak 2021 saat 11.00'de ihalesinin gerçekleştirileceği açıklandı. Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaatın 2021 yılında bitmesi planlanıyor.

Tavşancıl arı olimpik yüzme havuzunun Dilovası'na kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizin dönüşlerini her geçen gün almaya devam ediyoruz. İlçemiz adına yeni yeni müjdeleri paylaştığımız projelerimiz hayat bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda protokolünü imzaladığımız Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun da önümüzde ki ay gerçekleşecek olan ihalesinin ardından inşaatına başlayacağız. 2023 yılına kadar tüm projelerimizi hayata geçirecek ve göreve gelmeden önce söylediğimiz yükselen şehir Dilovası'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı