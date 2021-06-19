Tavşancıl'a yarı olimpik havuz

Dilovası Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda protokolünü gerçekleştirdiği Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temel atma töreni, 21 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek.

Dilovası Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda protokolünü gerçekleştirdiği Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temel atma töreni, 21 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşmesinin ardından, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek, Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması konusunda protokol imzalamıştı. Protokolün ardından 13 Ocak'ta ihalesi gerçekleşen Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmalarının, 2023 yılına kadar tamamlaması planlanıyor.

Havuzun temeli atılıyor

Çalışmalar kapsamında 1200 metrekare alan üzerine 315 metrekare kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak olan yarı olimpik havuz, Güney Sokak üzerinde bulunan alan üzerine inşa edilecek. İlk kazması pazartesi vurulacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının 2023 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor.

"Yıl sonuna da ilçemize kazandıracağız"

Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Dilovası'na kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Şayir, "Seçim meydanlarında her zaman "Üçlü olsun, güçlü olsun" dedik. İşte bu üçlü güç birlikteliğinin bir ürünü olacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu da ilçemize kazandırabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz aylarda protokolünü imzaladığımız, arından 13 Ocak'ta ihalesi yapılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da sıra temel atmaya geldi. İnşallah hep birlikte pazartesi günü temelini atacak ve yıl sonuna kadar havuzumuzu Dilovası'na kazandırmış olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı