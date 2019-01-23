Ünlü Tatar Şarkıcı Fania Khalilova, Sahnede Hayatını Kaybetti

Rusya'da bir programda sahne alan 54 yaşındaki Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, yere yığılarak hayatını kaybetti.

SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA