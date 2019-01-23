Ünlü Tatar Şarkıcı Fania Khalilova, Sahnede Hayatını Kaybetti
Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.
Rusya'da bir programda sahne alan 54 yaşındaki Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, yere yığılarak hayatını kaybetti.
SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
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Nasıl yaşarsan öyle ölürsünCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Tövbe etmeye fırsat bulamadan gitti,,nolacak şimdi..? Kabirde hesabın çok çetin geçecegi bir gerçek..!!Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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Ünlü mü?Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIRCevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır