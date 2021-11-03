"Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği Sergisi" Zülfaris Sinagogu'nda ziyarete açıldı

"Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği Sergisi", 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tarafından Zülfaris Sinagogu'nda ziyarete açıldı.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İsman Allovi, serginin amacının arkeolojik kazılardan çıkan bilgiler ışığında Anadolu topraklarında Yahudi varlığının geçmişini anlatmak olduğunu söyledi.

Sergide, Anadolu tarihindeki sinagog yapılarının arkeolojik kazılar sonucunda oluşturulan üç boyutlu görsellerinin bulunduğunu belirten Allovi, "Sergi Anadolu topraklarında 2600 yıldır Yahudi varlığının olduğunu, Süleyman Mabedi'nin yıkılmasından sonra buraya gelerek farklı bölgelerde hayata başlamalarını, ticarete atılmalarını gösteren bir sergi." diye konuştu.

"Taşlara Kazanın Yahudi Kimliği" sergisi 4-21 Kasım tarihleri arasında, cumartesi günleri haricinde, 10.00-17.00 saatleri arasında Zülfaris Sinagogu'nda ziyaret edilebilecek.