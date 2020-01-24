Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi, gözünü kırpmadan öldürdü
Aydın'da zihinsel engelli Kazım Ekiz, tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası başarılı bir operasyona imza atan jandarma ekipleri, katil zanlısını cinayette kullandı av tüfeğiyle birlikte yakaladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, zihinsel engelli Kazım Ekiz (34), Yalçın Y. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.
YAKINLARI BAŞVURDU
Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) 1 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ
Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.