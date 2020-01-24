Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi, gözünü kırpmadan öldürdü

24.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:45

Aydın'ın Söke ilçesinde, zihinsel engelli Kazım Ekiz (34), Yalçın Y. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

YAKINLARI BAŞVURDU

Argavlı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34) 1 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Araştırma başlatan jandarma, Ekiz'in en son Yalçın Y. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Yalçın Y.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık arazide tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğü, cesedi olay yerinde bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma, Ekiz'in cansız bedeni ile olayda kullanılan av tüfeğini buldu. Yalçın Y.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA