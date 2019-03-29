Tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı böyle fırlattı

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ederken, eşini aşağı atan şahıs tutaklandı

ANKARA - Başkentte Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ'de 30 yaşındaki Cem G. Tartıştığı eşi İ.G'yi kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı.

Başkentte gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Başkentte Şehirlerarası Otobüs Terminali AŞTİ'de Cem G. Tartıştığı eşi İ.G'yi kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı. Ağır şekilde yaralanan İ.G çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Cem G., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkili iddialara göre önce tartıştı. İ.G. İstanbul'daki kardeşinin yanına gitmek istedi, eşi Cem G. gitmesine karşı çıkınca tartışma kavgaya dönüştü. Cem G. 8 aylık eşini kucağına alıp, giden yolcu katından yüksekliği 12 metreden aşağı, beton zemine fırlattı. İ.G ağır yaralandı, çevredekiler 112 ambulans ekiplerine haber verdi. Tedaviye alınan kadın hayati tehlikesini atlatamadı.

Olayın ardından Cem G. polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Cem G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA