6 Çocuk Babası Öfkeli Koca, Tartışma Yaşadığı Eşini Boğazını Bıçaklayarak Öldürdü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Bayram İ. (49), ailevi nedenlerden tartıştığı eşi Ayşe İ.'yi (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Bayram İ., polis tarafından gözaltına alındı.

YARALI KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, 6 çocuk sahibi Bayram ve Ayşe İ. çifti arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bayram İ., evde bulunan ekmek bıçağıyla eşini boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çığlıklarını duyan komşularının çağırdığı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ayşe İ., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ayşe İ.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, eşini öldüren Bayram İ.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA