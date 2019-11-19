Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı

19.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:56

Bursa'nın İznik ilçesinde bir restoranda çalışan B.S. (30), tartıştığı eşi E.S.'yi (35) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Garson olarak çalışan B.S. ile eşi E.S., arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesiyle B.S., mutfaktan aldığı bıçakla eşi E.S.'yi bacağından yaraladı. Yaralı halde evden kaçan E.S., çevredeki esnafa sığındı. Genç kadını korumaya alan esnafın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

E.S., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli B.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA