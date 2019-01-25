Tartışmalı Konserin Ardından Erdoğan'dan Fazıl Say Açıklaması: İftihar Etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti sonrası Moskova'dan Ankara'ya dönüş yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken geçtiğimiz hafta katıldığı Fazıl Say konseri için de açıklamalarda bulundu.

"Fazıl Say konserine gittiniz. Say'ı destekleyenler ise 'Onu da Erdoğan'a kaptırdık' diye Say'a linç girişimine başladılar. Konu hakkında ne söylersiniz." sorusuna Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

'KENDİNİ DÜNYADA İSPAT ETMİŞ BİR KARDEŞİMİZ'

"Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir. Biz bir çok şeyleri yıktık da görmek istemeyenler görmüyor. Harbiye Kongre Merkezi'nin yanında Cemal Reşit Rey'i yaptık. Onu biz yıkarken her tarafı ayağa kaldırdılar. Dedik ki 'Daha güzelini, daha büyüğünü yapıyoruz, biraz sabırlı olun'. AKM olayını gündeme getirdim, kıyametler koptu. Burada opera binası yapacağız dedik. Çıldırdılar. Şimdi oranın temelini atıyoruz. Daha büyük ve işlevsel bir opera binası. Aynı şekilde hani çok kızdıkları Taksim'deki kışla. O Topçu Kışlası'nın aslını bir görseniz, 'Yazıklar olsun burayı yıkanlara' dersiniz. O kadar muhteşem bir eser. Onun orijinaline uygun mimari tasarımlarını yaptırıyorum. Orayı ihya edeceğiz. Onun karşısında Maksem'in arkasına Taksim Camii'ni yapıyoruz. O da bitmek üzere. İstanbul'da doğru düzgün meydan yoktu. Taksim'de trafiği alta aldık, Taksim meydana kavuşuyor. Bir taraftan o tarihi kışla ortaya çıkacak öbür taraftan opera muhteşem eser olarak geliyor, öbür tarafta Taksim Camii o da muhteşem eser olarak ortaya çıkıyor."