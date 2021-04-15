Tarlada çalışırken eşini öldürüp, intihara kalkıştı

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Mehmet Örenç (51), tarlada çalışırken eşi Selma Örenç'i (51) tüfekle vurarak öldürüp intihara kalkıştı.

SAMSUN 'un Salıpazarı ilçesinde Mehmet Örenç (51), tarlada çalışırken eşi Selma Örenç'i (51) tüfekle vurarak öldürüp intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan Örenç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Örenç, birlikte tarlada çalıştığı eşi Selma Örenç'e tüfekle ateş etti. Önenç, ardından silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Selma Örenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Örenç ise Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Örenç, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE