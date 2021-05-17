Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten dereye düştü
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Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten dereye düştü

Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten dereye düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayağı kayan 70 yaşındaki kadın, 20 metre yükseklikten dereye düştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayağı kayan 70 yaşındaki kadın, 20 metre yükseklikten dereye düştü. Dereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Taşdibi Koğukkaya mevkiinde Mesude Yıldız (70) tarlasında dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten dereye düştü. Hemen itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından dereden çıkartıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra sedye ile ambulansa taşınan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten dereye düştü
Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten dereye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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