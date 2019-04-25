Tarlabaşı'nda Laf Atan Kişiyi Öfkeli Gruptan Taksici Kurtardı! Dehşet Anları Kamerada

Tarlabaşı'nda Laf Atan Kişiyi Öfkeli Gruptan Taksici Kurtardı! Dehşet Anları Kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı'nda, aralarında travestilerinde bulunduğu öfkeli bir grup laf atan kişiye saldırdı. Darp edilen adamı, öfkeli grubun elinden aracına bindiği taksici kurtardı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda, laf attığı öne sürülen bir kişiye aralarında travestilerinde bulunduğu öfkeli bir grup saldırdı. Laf atan kişiyi öfkeli grubun elinden aracına bindiği taksici kurtardı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

TAKSİYE BİNİP UZAKLAŞMAK İSTEDİ

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan laf attığı öne sürülen bir kişiye gruptakilerin öfkesi büyük oldu. Laf attığı öne sürülen kişi taksiye binerek uzaklaşmak istedi.

YOLUNU KESTİLER

Ancak aralarında travestilerin de bulunduğu gruptakiler taksinin yolunu kesti. Taksideki kişi tekmelerle dövüldü.

TAKSİCİ KURTARDI

Taksici hızla uzaklaşarak araçtaki kişiyi gruptakilerin elinden kurtardı.

Kaynak: DHA
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