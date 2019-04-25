Tarlabaşı'nda Laf Atan Kişiyi Öfkeli Gruptan Taksici Kurtardı! Dehşet Anları Kamerada
Beyoğlu Tarlabaşı'nda, aralarında travestilerinde bulunduğu öfkeli bir grup laf atan kişiye saldırdı. Darp edilen adamı, öfkeli grubun elinden aracına bindiği taksici kurtardı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
Beyoğlu Tarlabaşı'nda, laf attığı öne sürülen bir kişiye aralarında travestilerinde bulunduğu öfkeli bir grup saldırdı. Laf atan kişiyi öfkeli grubun elinden aracına bindiği taksici kurtardı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
TAKSİYE BİNİP UZAKLAŞMAK İSTEDİ
Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan laf attığı öne sürülen bir kişiye gruptakilerin öfkesi büyük oldu. Laf attığı öne sürülen kişi taksiye binerek uzaklaşmak istedi.
YOLUNU KESTİLER
Ancak aralarında travestilerin de bulunduğu gruptakiler taksinin yolunu kesti. Taksideki kişi tekmelerle dövüldü.
TAKSİCİ KURTARDI
Taksici hızla uzaklaşarak araçtaki kişiyi gruptakilerin elinden kurtardı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (13)
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2 haftada bu duruma nasıl geldi trolar mazbatayı almış :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İmamoğlu hepsini adam edecek az daha sabırrr....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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istanbulun iki haftada geldiği noktaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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10 liraya olur mu diye sormuştur kesin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ÜLKENİN BAŞI DEMİŞDİ BELEDİYE SEÇİMİ BEKA MESELESİ DİYE İNANMAMIŞDIK DOĞRUYMUŞ ELEMANI ÇİZMİŞLER RESMEN ;))))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır