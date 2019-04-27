Tarkan'ın Yıllar Önceki Fotoğrafı, Ağızları Açık Bıraktı

Milyonlarca hayranı olan Megastar Tarkan, yıllar önceki fotoğrafıyla görenleri şaşırttı.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Youtube'da ürettiği magazin içerikleriyle adını duyuran Şokopop kanalı, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor.

"ŞİMDİ BÖYLE POZ VEREBİLİR Mİ?"

Yıllar sonra ortaya çıkan 1994 tarihli Tarkan fotoğrafı ise olay oldu. Takipçiler, "şimdi böyle bir poz verebilir mi?" diye sordu.