Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, Demet Erdem'le aşk yaşamaya başladı

02.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:41

Megastar Tarkan Tevetoğlu'nun abisi Hakan Tevetoğlu, gönlünü bir oyuncuya kaptırdı. Demet Erdem'le aşk yaşayan Tevetoğlu'nun birlikteliklerini evliliğe taşıyacağı şimdiden konuşulanlar arasında yerini aldı.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Tevetoğlu'nun yaklaşık bir yıldır "Olacak Şey Değil", "Şov Bizınıs", "Aşk ve Ceza" gibi filmlerde rol alan Demet Erdem'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Evlilik kararı alan Hakan Tevetoğlu, sevgilisini annesi Neşe Hanım ile de tanıştırdı.

DEMET ERDEM KİMDİR?

Demet Erdem 5 Kasım 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. 7 yaşında amatör tiyatro çalışmalarına başladı. 10 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nun sınavlarını kazanarak profesyonel sunuculuk hayatına başlamasını takip eden dönemde, Sumru Yavrucuk, Raik Alnıaçık ve Ali Poyrazoğlu gibi isimlerden oyunculuk ve diksiyon dersleri aldı. Sonraki yıllarda çeşitli televizyon programlarında seslendirme, şehir festivallerinde, VIP etkinliklerde, balo ve protokol toplantılarında da sunuculuk yaptı.

Bunların yanı sıra özel tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol alan Erdem, birçok markanın reklam filminin yanı sıra, Olacak Şey Değil, Şov Bizınıs, Aşk ve Ceza, Seni Bana Yazmışlar, Araf Zamanı , Kalbim 4 mevsim, İşler Güçler, Söz, 7 Yüz gibi projelerde yer aldı.